Караоке клуб с отдельными кабинками в центре Москвы!

Каждый клуб "Соло" - про любовь к музыке и вкус жизни. Все они находятся в Москве в удобных локациях и давно известны московской публике своей демократичной политикой к ценам и высокому уровню обслуживания.

Основные залы порадует Вас профессиональным звуком, европейской кухней и изысканной коктейльной картой. Мы предлагаем гостям акции каждый день, а потрясающая атмосфера, приветливый и дружный персонал всегда прилагаются.

Не придется выбирать лучшее время для отдыха - в нашей сети клубов караоке круглосуточно.

Отдельные караоке комнаты

Каждый отдельная кабинка - это основной зал в миниатюре. Профессиональная акустика и микрофоны, приглушенный свет и удобные диваны для комфортного отдыха. Здесь только ваша территория и ваши правила. Отмечайте спонтанные и запланированные события в кругу родных, близких или коллег. В общей сложности в наших клубах больше 60 таких комнат - выбирайте свою любимую!

Мероприятия и вечерние посиделки

Идеальное место для проведения дружеских встреч, свиданий, корпоратива, дня рождения, мальчишника и девичника, станем любимым Вашим караоке, потому что мы создаем это желание вернуться к нам вновь и вновь.

Новый ритм жизни задает новые правила. Отдых по новым правилам не изменился - только если раньше все собирались чтобы снять стресс офисных дел, то сейчас снимать скорее приходится стресс бытовых дел или просто избавиться от одиночества. В любом случае мы бережно относимся к здоровью как персонала так и гостей и соблюдаем все предосторожности, чтобы отдых в караоке никогда не выходил из вашей жизни!

До встречи в наших клубах!